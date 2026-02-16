Курс валют на 17 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © unsplash.com

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на автоорок, 17 февраля. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США повысилась на 7 копеек и составляет 43,17 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 4 копейки) и злотого (потерял 1 копейку).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 43,17 (+7 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,16 (+4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,13 (-1 коп.)

Напомним, экономисты не советуют держать все деньги в валюте. Самым выгодным инструментом сейчас считают гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) из-за высоких ставок (около 16% годовых, без налогообложения) и возможности продажи в любой момент.

Специалисты отмечают диверсификации, а именно — не вкладывать все в один актив. Лучше распределять сбережения между гривной, валютой и другими инструментами:

валютные депозиты долларов и евро в некоторых банках стали более привлекательными (примерно 3,7% в долларах и 2,8% в евро), и это может быть «страховкой» от девальвации гривны.

доля наличной валюты (доллары/евро) может быть полезна как оперативный «резерв» с полным контролем над деньгами, но не стоит держать в ней все сбережения.

Следовательно, не концентрировать все денежные средства только в валюте, а искать баланс между гривневыми ОВГЗ, валютными инструментами и другими способами сохранения капитала.