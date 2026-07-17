Курс валют на 17 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 17 июля. / © УНИАН

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НБУ установил официальный курс валют на четверг, 16 июля. Доллар уменьшился еще на 13 коп. В то же время, евро вырос на 10 коп. Злотый прибавил 1 коп.

Об этом свидетельствуют данные Национальный банк.

Курс доллара

1 доллар США — 44,61 (-13 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,16 (+10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,81 (+1 коп.)

Напомним, экономисты предупреждают, что курс доллара в Украине готовит сюрпризы. В то же время до конца июля на валютном рынке будут наблюдаться новые колебания. Что ждет гривну в ближайшее время – читайте в нашем материале.

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