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Курс валют на 17 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Гривна усилилась по отношению к американскому доллару, но стоимость евро значительно выросла.
НБУ установил официальный курс валют на четверг, 16 июля. Доллар уменьшился еще на 13 коп. В то же время, евро вырос на 10 коп. Злотый прибавил 1 коп.
Об этом свидетельствуют данные Национальный банк.
Курс доллара
1 доллар США — 44,61 (-13 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,16 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,81 (+1 коп.)
Напомним, экономисты предупреждают, что курс доллара в Украине готовит сюрпризы. В то же время до конца июля на валютном рынке будут наблюдаться новые колебания. Что ждет гривну в ближайшее время – читайте в нашем материале.
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