Курс валют на 17 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют во вторник, 17 марта. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США снизилась на 5 копеек и составляет 44,08 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 9 копеек) и злотого (упал на 3 копейки).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 44,08 (-5 коп.)
Курс евро
1 евро - 50,57 (-9 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,84 (-3 коп.)
Напомним, в марте в Украине начал быстро расти курс доллара , превысив 44 грн. За две недели марта наличный доллар подорожал более чем на гривну, а спрос населения на валюту существенно вырос. Эксперты прогнозируют, что тенденция роста может сохраняться, по меньшей мере, до конца марта, и курс может приблизиться к 45 грн за доллар. В то же время, специалисты советуют не спешить массово покупать валюту и пока воздержаться от резких финансовых решений.