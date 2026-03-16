Курс валют на 17 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют во вторник, 17 марта. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США снизилась на 5 копеек и составляет 44,08 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 9 копеек) и злотого (упал на 3 копейки).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 44,08 (-5 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,57 (-9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,84 (-3 коп.)

Напомним, в марте в Украине начал быстро расти курс доллара , превысив 44 грн. За две недели марта наличный доллар подорожал более чем на гривну, а спрос населения на валюту существенно вырос. Эксперты прогнозируют, что тенденция роста может сохраняться, по меньшей мере, до конца марта, и курс может приблизиться к 45 грн за доллар. В то же время, специалисты советуют не спешить массово покупать валюту и пока воздержаться от резких финансовых решений.