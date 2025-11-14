- Дата публикации
Курс валют на 17 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна немного усилилась по отношению к доллару, но евро и злотый выросли дальше.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 17 ноября. Доллар потерял 2 коп. Евро взлетело еще на 10 коп. Польский злотый прибавил 1 коп.
Об этом говорится на сайте Нацбанку .
Курс доллара
1 доллар США - 42,04 (-2 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,98 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,57 (+1 коп.)
Напомним, с 15 ноября украинцы могут подавать заявки на получение «зимней тысячи» от государства. Денежную помощь смогут оформить официально проживающие в Украине, включая детей (родители смогут оформить выплаты на детей). Получить средства могут 14 млн. граждан.