Курс валют на 17 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна немного усилилась по отношению к доллару, но евро и злотый выросли дальше.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на понедельник, 17 ноября. / © Getty Images

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 17 ноября. Доллар потерял 2 коп. Евро взлетело еще на 10 коп. Польский злотый прибавил 1 коп.

Об этом говорится на сайте Нацбанку .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,04 (-2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,98 (+10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,57 (+1 коп.)

Напомним, с 15 ноября украинцы могут подавать заявки на получение «зимней тысячи» от государства. Денежную помощь смогут оформить официально проживающие в Украине, включая детей (родители смогут оформить выплаты на детей). Получить средства могут 14 млн. граждан.

