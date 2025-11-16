- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 17 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 17 ноября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 2 копейки и составила 42,04 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 10 копеек) и злотого (прибавил 1 копейку).
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 42,04 (-2 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,98 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,57 (+1 коп.)
Ранее банкир сделал прогноз по курсу валют на следующую неделю.
Так, межбанковский курс на следующей неделе будет колебаться в пределах 41,9-42,15 гривны (при активном участии НБУ в торгах). Как отметил Юрий Крохмаль, руководитель продаж «Банка Авангард, этот диапазон соответствует текущему видению регулятора равновесного курса. Курс евро на межбанковском рынке 17-23 ноября может варьироваться в диапазоне 48-49,5 гривен.