Курс валют / © Associated Press

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Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 17 ноября. Доллар уменьшится на 3 коп. Евро потеряет в цене 24 коп., а польский злотый — 5 коп.

Об этом стало известно из данных НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,39 грн (-3 коп.)

Курс евро

1 евро — 49,98 грн (-24 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,34 грн (-5 коп.)

Как сообщалось, с начала ноября наличный доллар в Украине стабилизировался благодаря активным действиям Нацбанка, а евровалюта продолжила ослабевать. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, причиной ослабления европейской валюты стала ситуация в США. Как следствие, доллар в мире крепнет, а евро падает.

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