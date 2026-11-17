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Курс валют на 17 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
Евро впервые за длительное время опустился ниже отметки в 50 гривен.
Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 17 ноября. Доллар уменьшится на 3 коп. Евро потеряет в цене 24 коп., а польский злотый — 5 коп.
Об этом стало известно из данных НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,39 грн (-3 коп.)
Курс евро
1 евро — 49,98 грн (-24 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,34 грн (-5 коп.)
Как сообщалось, с начала ноября наличный доллар в Украине стабилизировался благодаря активным действиям Нацбанка, а евровалюта продолжила ослабевать. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, причиной ослабления европейской валюты стала ситуация в США. Как следствие, доллар в мире крепнет, а евро падает.