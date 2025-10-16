- Дата публикации
Курс валют на 17 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 17 октября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 13 копеек и составляет 41,63 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,63 (-13 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,52 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,41 (+1 коп.)
Ранее речь шла о том, что Национальный банк Украины поднял курс доллара до 41,6 грн, что стало самым высоким показателем с начала августа. По оценкам экспертов инвесткомпании ICU, к концу года стоимость доллара может превысить 42 грн. Регулятор продолжает постепенно ослаблять гривну, позволяя более широкие колебания обменного курса. При этом гривня несколько укрепилась по отношению к евро — до 48,1 грн/евро.
Одновременно объем валютных интервенций НБУ вырос вдвое - до 734 млн долларов. В начале недели спрос и предложение на валюту были сбалансированы, но уже ближе к выходным бизнес снова начал активно покупать доллары. Такая динамика свидетельствует о росте напряжения на валютном рынке.
По оценке аналитиков, НБУ, вероятно, столкнулся с повышенным спросом со стороны госструктур, поэтому был вынужден активнее продавать валюту из резервов. В то же время регулятор использовал ситуацию, чтобы еще больше ослабить гривну. Специалисты ICU ожидают, что в дальнейшем НБУ может периодически укреплять курс, а затем снова постепенно его снижать, что в конечном итоге приведет к курсу выше 42 грн/доллар до конца года.