Курс валют на 17 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 17 октября. Стоимость доллара – 36,32 грн. на 4 коп. меньше, чем вчера. Евро прибавил 1 коп. Злотый вырос на 9 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,32 грн (-4 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,28 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,55 грн (+12 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,25 – 37,85 грн

"Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,10 – 37,90 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"УкрСиббанк" — 37,35 — 37,90 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,50 – 40,50 грн

"Сбербанк" — 40,00 — 41,00 грн

"Укрэксимбанк" – 39,70 – 40,70 грн

"ПУМБ" – 40,10 – 40,80 грн

"УкрСиббанк" — 39,50 — 40,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,47 – 8,90 грн

"Сбербанк" — 8,10 — 8,90 грн

"Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,05 грн

"ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

В обменниках доллар покупают в среднем по 38,80 грн. Продают по 38,80 грн. За евро в обменниках предлагается 40,20 грн. Продают по 41,20 грн.

Напомним, эксперты сообщали, что доллар дешевеет, но находящийся "под ковром" – это внутренняя напряженность, которую переживают как безналичный, так и наличный рынок. Ведь Нацбанк две недели подряд укрепляет гривну и, соответственно, удешевляет доллар и евро.

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