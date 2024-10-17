Курс валют на 17 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна слабеет по отношению к доллару.
Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 17 октября. Доллар прибавил 1 коп. Евро потеряло 1 коп. Злотый уменьшился на 2 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,22 (+1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,91 грн (-1 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,44 грн (-2 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" – 41,05-41,55 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
- "УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,50-45,50 грн
- "Ощадбанк" – 44,85-45,65 грн
- "ПУМБ" – 44,90-45,50 грн
- "УкрСиббанк" – 44,60-45,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 44,65-45,45 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,38-10,54 грн
- "Ощадбанк" – 9,95-10,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,30-10,60 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
Как сообщалось, в Киеве подорожала аренда жилья. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве в начале октября достигла 16 тысяч гривен, что на 6,6% больше, чем месяцем ранее.
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