Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
111
Время на прочтение
1 мин
Курс валют на 17 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 17 сентября. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 6 копеек и составляет 41,17 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,17 (-6 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,65 (+16 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,45 (+5 коп.)
Ранее народный депутат Ярослав Железняк рассказал, каким может быть курс доллара 2026 года. Выводы сделаны с учетом проекта Государственного бюджета Украины на следующий год.
Железняк объяснил, что в проекте госбюджета напрямую не упоминается, какой средний курс закладывает правительство на следующий год. Но цифру можно приблизительно подсчитать, если обратиться к заявленным планам по международной помощи (в гривне и долларах). «Поэтому правительство закладывает среднегодовой курс гривны по отношению к доллару как 45,6 грн/$», — констатировал он.
При этом, акцентирует нардеп, это еще ничего не значит, ведь Кабмин «почти никогда не угадывает с курсом».