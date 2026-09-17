Курс валют на 17 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют на четверг, 17 сентября.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 3 копейки и составляет 44,60 грн. Упали также показатели евро и злотого – на 7 и 4 копейки соответственно.

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Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

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Курс доллара

1 доллар США - 44,60 (-3 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,44 (-7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,83 (-4 коп.).

Как мы писали, экономист Сергей Фурса прогнозирует, что доллар в Украине может достигнуть 50 грн в конце 2027 года. Если гривна завершит 2026 год на уровне 45,5–46 грн за долл., подорожание до 50 грн составит менее 10%. По мнению Фурсы, доллар по 50 грн сам по себе не будет свидетельствовать об экономическом кризисе. Постепенная девальвация гривни на 5–10% в течение года является нормальной для украинской экономики.

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