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Курс валют на 17 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене в Украине.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют на четверг, 17 сентября.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 3 копейки и составляет 44,60 грн. Упали также показатели евро и злотого – на 7 и 4 копейки соответственно.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 44,60 (-3 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,44 (-7 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,83 (-4 коп.).
Как мы писали, экономист Сергей Фурса прогнозирует, что доллар в Украине может достигнуть 50 грн в конце 2027 года. Если гривна завершит 2026 год на уровне 45,5–46 грн за долл., подорожание до 50 грн составит менее 10%. По мнению Фурсы, доллар по 50 грн сам по себе не будет свидетельствовать об экономическом кризисе. Постепенная девальвация гривни на 5–10% в течение года является нормальной для украинской экономики.