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Курс валют на 18 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 18 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 18 апреля. / Фото: УНИАН

Иностранная валюта теряет цену.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 18 апреля. Доллар потерял еще 3 коп . Евро добавил потерял 7 коп., а польский злотый – 4 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 39,54 грн (3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 42,05 грн (-7 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,66 грн (-4 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 39,25 – 39,85 грн
  • "ПУМБ" – 39,40 – 39,90 грн
  • "УкрСиббанк" — 39,30 — 39,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 39,30 – 39,90 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,90 – 42,90 грн
  • "ПУМБ" – 42,30 – 42,90 грн
  • "УкрСиббанк" — 41,70 — 42,70 грн
  • "Укрэксимбанк" – 42,15 – 42,95 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,63 – 9,85 грн
  • "ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,45 – 9,75 грн

Напомним, в Украине часть пенсионеров может получить дополнительные выплаты. Речь идет о лицах, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, еще на 3 месяца.

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