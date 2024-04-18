Курс валют на 18 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 18 апреля. Доллар потерял еще 3 коп . Евро добавил потерял 7 коп., а польский злотый – 4 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,54 грн (3 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,05 грн (-7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,66 грн (-4 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,25 – 39,85 грн

"ПУМБ" – 39,40 – 39,90 грн

"УкрСиббанк" — 39,30 — 39,90 грн

"Укрэксимбанк" – 39,30 – 39,90 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,90 – 42,90 грн

"ПУМБ" – 42,30 – 42,90 грн

"УкрСиббанк" — 41,70 — 42,70 грн

"Укрэксимбанк" – 42,15 – 42,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,63 – 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн

"Укрэксимбанк" – 9,45 – 9,75 грн

Напомним, в Украине часть пенсионеров может получить дополнительные выплаты. Речь идет о лицах, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, еще на 3 месяца.

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