Курс валют на 18 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Иностранная валюта теряет цену.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 18 апреля. Доллар потерял еще 3 коп . Евро добавил потерял 7 коп., а польский злотый – 4 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,54 грн (3 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,05 грн (-7 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,66 грн (-4 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 39,25 – 39,85 грн
- "ПУМБ" – 39,40 – 39,90 грн
- "УкрСиббанк" — 39,30 — 39,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,30 – 39,90 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,90 – 42,90 грн
- "ПУМБ" – 42,30 – 42,90 грн
- "УкрСиббанк" — 41,70 — 42,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,15 – 42,95 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,63 – 9,85 грн
- "ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,45 – 9,75 грн
Напомним, в Украине часть пенсионеров может получить дополнительные выплаты. Речь идет о лицах, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, еще на 3 месяца.
Читайте также:
- Курс валют на 17 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый
- Будет ли дефицит горючего и взлет цен на него из-за проблем с электричеством: ответ эксперта
- Курс доллара на уровне 40 гривен: экономист спрогнозировал, поднимет ли НБУ его выше