- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 18 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
уровень продолжает укрепляться в отношении иностранной валюты.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 18 августа. Доллар потерял 11 коп. Евро уменьшился еще на 14 коп., а польский злотый – на 3 коп.
Об этом идет речь на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США - 41,34 (-11 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,30 (-14 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,34 (- 3 коп.)
Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал изменить прожиточный минимум. По его словам, ведь нынешние стандарты датируются серединой 90-х годов и не соответствуют реалиям жизни. Гетманцев заявил о недопустимом разрыве в пенсионных выплатах, где минимальная пенсия составляет 2,3 тыс. грн, а максимальная - 390 тыс. грн, что создает разницу в 165 раз.