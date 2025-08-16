ТСН в социальных сетях

Курс валют на 18 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

уровень продолжает укрепляться в отношении иностранной валюты.

Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на понедельник, 18 августа. / © Times of San Diego

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 18 августа. Доллар потерял 11 коп. Евро уменьшился еще на 14 коп., а польский злотый – на 3 коп.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,34 (-11 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,30 (-14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,34 (- 3 коп.)

Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал изменить прожиточный минимум. По его словам, ведь нынешние стандарты датируются серединой 90-х годов и не соответствуют реалиям жизни. Гетманцев заявил о недопустимом разрыве в пенсионных выплатах, где минимальная пенсия составляет 2,3 тыс. грн, а максимальная - 390 тыс. грн, что создает разницу в 165 раз.

