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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 18 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар упал в цене в Украине.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Курс валют

Курс валют / © Associated Press

Национальный банк Украины обнародовал курс валют во вторник, 18 августа.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составляет 44,69 грн. Зато показатели евро и злотого повысились: на 10-2 копейки соответственно.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 44,69 (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,80 (+10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 12,02 (+2 коп.).

Как мы писали, в августе резких скачков курса доллара не ожидается . По прогнозу банкира Тараса Лесового, гривна может незначительно ослабеть, но ситуация будет оставаться под контролем НБУ. На курс будут влиять сезонный спрос на валюту, инфляцию и международную помощь Украине.

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