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Курс валют на 18 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене в Украине.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют во вторник, 18 августа.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составляет 44,69 грн. Зато показатели евро и злотого повысились: на 10-2 копейки соответственно.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 44,69 (-1 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,80 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 12,02 (+2 коп.).
Как мы писали, в августе резких скачков курса доллара не ожидается . По прогнозу банкира Тараса Лесового, гривна может незначительно ослабеть, но ситуация будет оставаться под контролем НБУ. На курс будут влиять сезонный спрос на валюту, инфляцию и международную помощь Украине.