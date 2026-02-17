Курс валют на 18 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на среду, 18 февраля. / © УНИАН

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 18 февраля. Доллар прибавил в цене 8 коп. Евро и злотый остались без изменений.

Об этом стало известно из данных НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 43,25 (+8 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,16 (0 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,14 (0 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в течение этой недели, 16-22 февраля. Ожидается, что резких скачков не будет. НБУ сохраняет режим «управляемой гибкости», гася резкие колебания, но в то же время позволяет рынку держать баланс самостоятельно.

