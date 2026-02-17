- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 782
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 18 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар снова прибавил в цене, ослабив гривну.
Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 18 февраля. Доллар прибавил в цене 8 коп. Евро и злотый остались без изменений.
Об этом стало известно из данных НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 43,25 (+8 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,16 (0 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,14 (0 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в течение этой недели, 16-22 февраля. Ожидается, что резких скачков не будет. НБУ сохраняет режим «управляемой гибкости», гася резкие колебания, но в то же время позволяет рынку держать баланс самостоятельно.