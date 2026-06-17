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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Курс валют на 18 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар вырос в цене.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Курс валют

Курс валют / © Associated Press

Национальный банк Украины обнародовал курс валют на четверг, 18 июня

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США выросла на 2 копейки и составляет 44,80 грн. Изменились и показатели евро – потерял 1 копейку. Злотый остался прежним.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 44,80 (+2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,93 (-1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 12,24 (±0 коп.).

Как мы писали, в течение следующей недели валютный рынок Украины, по прогнозу банкира Тараса Лесового, будет оставаться относительно стабильным без резких колебаний . Доллар, вероятно, будет торговаться в пределах установившегося коридора, тогда как евро будет определяться динамикой мировой пары EUR/USD. Основное влияние на курс окажут баланс спроса и предложения и интервенции Нацбанка. В целом эксперт не ожидает существенных сюрпризов на рынке валюты.

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Дата публикации
Количество просмотров
102
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