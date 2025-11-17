Курс валют на 18 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 18 ноября По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 2 копейки и составила 42,06 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 20 копеек) и злотого (потерял 2 копейки).

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 42,06 (+2 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,78 (-20 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,55 (-2 коп.)

Ранее банкир сделал прогноз по курсу валют на следующую неделю.

Так, межбанковский курс на следующей неделе будет колебаться в пределах 41,9-42,15 гривны (при активном участии НБУ в торгах). Как отметил Юрий Крохмаль, руководитель продаж «Банка Авангард, этот диапазон соответствует текущему видению регулятора равновесного курса. Курс евро на межбанковском рынке 17-23 ноября может варьироваться в диапазоне 48-49,5 гривен.