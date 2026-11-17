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Курс валют на 18 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна усилилась по отношению к иностранной валюте, которая снизилась в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 18 ноября. Доллар потерял 5 коп, евро уменьшилось еще на 13 коп., а польский злотый упал на 2 коп.
Об этом стало известно по данным на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,34 грн (-5 коп.)
Курс евро
1 евро — 49,85 грн (-13 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,32 грн (-2 коп.)
Напомним, финансовый аналитик Андрей Шевчишин констатировал, что в начале ноября НБУ смог за счет значительных продаж валюты на межбанковском рынке остановить рост доллара, который имел место во второй половине октября. Впрочем, доллар в Украине готовит сюрприз.
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