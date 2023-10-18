Курс валют на 18 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 18 октября. Стоимость доллара – 36,45 грн – это на 13 коп. больше, чем вчера. Евро прибавил аж 27 коп. Злотый вырос еще на 16 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,45 грн (+13 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,55 грн (+27 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,71 грн (+16 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,25 – 37,85 грн

"Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,10 – 37,90 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"УкрСиббанк" — 37,40 — 37,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,50 – 40,50 грн

"Ощадбанк" – 39,90 – 40,90 грн

"Укрэксимбанк" – 39,75 – 40,75 грн

"ПУМБ" – 40,00 – 40,70 грн

"УкрСиббанк" — 39,40 — 40,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,48 – 9,00 грн

"Сбербанк" — 8,15 — 8,95 грн

"Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн

"ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

В обменниках доллар покупают в среднем по 38,70 грн. Продают по 38,70 грн. За евро в обменниках предлагается 40,20 грн. Продают по 41,20 грн.

Напомним, долги украинцев за год выросли более чем на 1 млн грн. Наибольший прирост задолженностей был зафиксирован в категории "взыскание судебного сбора" (68%), а наибольшую долю от общего количества долгов составляет категория "взыскание в пользу государства" 22,3%.

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