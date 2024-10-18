Курс валют на 18 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 18 октября установил официальный курс доллара на уровне 41,23 грн. Он подорожал на 1 копейку.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Евро упал на 12 копеек и стоит 44,79 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,38 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 42 грн. Покупают за 41,45 грн.

За евро в обменниках предлагается 45,45 грн. Продают по 45,3 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,86-41,46 грн

"Ощадбанк" – 41,05-41,55 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,50-45,50 грн

"Ощадбанк" – 44,75-45,45 грн

"ПУМБ" – 44,60-45,20 грн

"УкрСиббанк" – 44,60-45,50 грн

"Укрэксимбанк" – 44,65-45,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,38-10,54 грн

"Ощадбанк" – 9,95-10,65 грн

"Укрэксимбанк" – 10,30-10,60 грн

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный сделал прогноз того, что будет с курсом доллара в октябре. По его словам, украинцам в ближайшее время не следует ожидать перемен в валютно-курсовой политике.

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