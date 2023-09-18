Курс валют на 18 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро подешевел.
Национальный банк Украины на 18 сентября установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года.
Об этом сообщает НБУ.
Евро за выходные подешевел на 27 копеек и стоит 38,96 грн.
Официальный курс польского злотого снизился на 7 копеек от уровня предыдущей недели и составил 8,40 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 37,8 грн. Покупают за 38,5 грн.
- За евро в обменниках предлагается 40,5 грн. Продают по 41,5 грн.
Курс доллара в банках:
"ПриватБанк" – 37,50 – 38,10 грн
"Сбербанк" — 37,85 — 38,75 грн
"Укрэксимбанк" – 37,65 – 38,45 грн
"ПУМБ" – 37,75 – 38,50 грн
Курс евро в банках:
"ПриватБанк" – 40,10 – 41,10 грн
"Сбербанк" — 40,55 — 41,55 грн
"Укрэксимбанк" – 40,60 – 41,60 грн
"ПУМБ" – 40,50 – 41,50 грн
Курс злотого в банках:
"ПриватБанк" – 8,36 – 8,73 грн
"Сбербанк" — 8,30 — 9,15 грн
"Укрэксимбанк" – 8,55 – 8,95 грн
"ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн
Напомним, эксперты назвали три удара, которые могут обвалить гривну уже в сентябре. Доллар может подорожать в ближайшее время, считают финансовые аналитики.