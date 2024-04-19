Курс валют на 19 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта прибавила в стоимости.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 19 апреля. Доллар прибавил 6 коп. Евро увеличился на 22 коп., а польский злотый — на 10 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,60 грн (+6 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,27 грн (+22 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,76 грн (+10 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн
- "ПУМБ" – 39,40-39,90 грн
- "УкрСиббанк" – 39,40-39,98 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн
- "ПУМБ" – 42,30-42,90 грн
- "УкрСиббанк" – 41,90-42,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,30-43,10 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,63-9,85 грн
- "ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,45-9,75 грн
Как сообщалось, в Украине значительно возросли выплаты на детей, потерявших родителей-добровольцев. Теперь выплаты составляют 7800 грн на каждого несовершеннолетнего ребенка и 6100 грн на каждого ребенка в семьях с двумя или более детьми.
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