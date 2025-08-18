Курс валют на 19 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © unsplash.com

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 19 августа. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 9 копеек и составляет 41,25 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,25 (-9 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,17 (-12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,33 (-1 коп.)

Напомним, гривна продолжает демонстрировать устойчивость. В августе, который традиционно является началом ее ежегодного ослабления к доллару, она наоборот пошла вверх.

Как отмечают финансовые аналитики, все дело в Национальном банке, почти два года проводящем политику управляемой гибкости обменного курса гривны к доллару. Так, курс валют определяется рынком, но НБУ может влиять на него. Это позволяет избежать чрезмерных колебаний.

