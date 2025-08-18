- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 19 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 19 августа. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 9 копеек и составляет 41,25 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,25 (-9 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,17 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,33 (-1 коп.)
Напомним, гривна продолжает демонстрировать устойчивость. В августе, который традиционно является началом ее ежегодного ослабления к доллару, она наоборот пошла вверх.
Как отмечают финансовые аналитики, все дело в Национальном банке, почти два года проводящем политику управляемой гибкости обменного курса гривны к доллару. Так, курс валют определяется рынком, но НБУ может влиять на него. Это позволяет избежать чрезмерных колебаний.
О том, чего ожидать от курса на текущей неделе, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.