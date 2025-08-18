ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
140
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 19 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар упал в цене.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © unsplash.com

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 19 августа. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 9 копеек и составляет 41,25 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,25 (-9 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,17 (-12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,33 (-1 коп.)

Напомним, гривна продолжает демонстрировать устойчивость. В августе, который традиционно является началом ее ежегодного ослабления к доллару, она наоборот пошла вверх.

Как отмечают финансовые аналитики, все дело в Национальном банке, почти два года проводящем политику управляемой гибкости обменного курса гривны к доллару. Так, курс валют определяется рынком, но НБУ может влиять на него. Это позволяет избежать чрезмерных колебаний.

О том, чего ожидать от курса на текущей неделе, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie