Курс валют на 19 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют на пятницу, 19 июня.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США выросла на 11 копеек и составляет 44,91 грн. Изменились и показатели евро (потерял 48 копеек) и злотый (упал на 16 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

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Курс доллара

1 доллар США - 44,91 (+11 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,45 (-48 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,08 (-16 коп.).

Как мы писали, в течение следующей недели валютный рынок Украины, по прогнозу банкира Тараса Лесового, будет оставаться относительно стабильным без резких колебаний . Доллар, вероятно, будет торговаться в пределах установившегося коридора, в то же время евро будет определяться динамикой мировой пары EUR/USD. Основное влияние на курс окажут баланс спроса и предложения и интервенции Нацбанка. В целом эксперт не ожидает существенных сюрпризов на рынке валюты.

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