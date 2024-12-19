Курс валют на 19 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 19 декабря. Стоимость доллара, евро и злотого продолжает расти.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,90 (+8 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,95 (+4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,32 (+2 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 41,50-42,10 грн

"Ощадбанк" – 41,50-42,05 грн

"ПУМБ" – 41,50-42,00 грн

"Укрэксимбанк" – 40,35-41,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 43,35-44,35 грн

"Ощадбанк" – 43,50-44,45 грн

"ПУМБ" – 43,80-44,40 грн

"Укрэксимбанк" – 43,70-44,55 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,20-10,36 грн

"Ощадбанк" – 9,75-10,45 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Напомним, в Украине запустили "Дія.Картку" для выплат от государства. Это значит, что больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения пособия или других госвыплат.

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