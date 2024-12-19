Курс валют на 19 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар приблизился к 42 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 19 декабря. Стоимость доллара, евро и злотого продолжает расти.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,90 (+8 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,95 (+4 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,32 (+2 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 41,50-42,10 грн
- "Ощадбанк" – 41,50-42,05 грн
- "ПУМБ" – 41,50-42,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,35-41,95 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 43,35-44,35 грн
- "Ощадбанк" – 43,50-44,45 грн
- "ПУМБ" – 43,80-44,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 43,70-44,55 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,20-10,36 грн
- "Ощадбанк" – 9,75-10,45 грн
- "ПУМБ" – 9,90-10,40 грн
Напомним, в Украине запустили "Дія.Картку" для выплат от государства. Это значит, что больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения пособия или других госвыплат.