Курс валют на 19 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 19 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 4 копейки и составила 43,29 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 11 копеек) и злотого (прибавил 1 копейку).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США — 43,29 (+4 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,25 (+11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,15 (+1 коп.)

Напомним, экономисты не советуют держать все деньги в валюте. Самым выгодным инструментом сейчас считают гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) из-за высоких ставок (около 16% годовых, без налогообложения) и возможности продажи в любой момент.

Специалисты отмечают диверсификации, а именно — не вкладывать все в один актив. Лучше распределять сбережения между гривной, валютой и другими инструментами:

валютные депозиты долларов и евро в некоторых банках стали более привлекательными (примерно 3,7% в долларах и 2,8% в евро), и это может быть «страховкой» от девальвации гривны.

доля наличной валюты (доллары/евро) может быть полезна как оперативный «резерв» с полным контролем над деньгами, но не стоит держать в ней все сбережения.

Следовательно, не концентрировать все денежные средства только в валюте, а искать баланс между гривневыми ОВГЗ, валютными инструментами и другими способами сохранения капитала.