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Курс валют на 19 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна ослабла по отношению к американскому доллару, который добавил 10 копеек.
Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 19 июня. Доллар прибавил 10 коп. Евро уменьшилось на 11 коп . Злотый – на 2 коп.
Об этом сообщается на сайте Нацбанку.
Курс доллара
1 доллар США - 41,62 (+10 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,90 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,20 (-2 коп.)
Напомним, в ВРУ сообщили, сколько украинцев во время войны стали миллионерами. Так, в 2024-м более 17 тысяч украинцев задекларировали доходы более 1 млн грн — это на 1,3 тысяч больше, чем в прошлом. В общей сложности задекларировано 254 млрд грн доходов.