Курс валют на 19 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 19 июня 2023 года установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за сутки подорожал на 12 копеек и стоит 40,08 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого повысился на 11 копеек от уровня предыдущего дня и составил 8,96 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,5 грн. Покупают за 36,7 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,5 грн. Продают по 40,75 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,70 – 37,55 грн

"Укрэксимбанк" – 36,55 – 37,25 грн

"Райффайзен" — 36,57-37,43 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,75 – 40,75 грн

"Ощадбанк" – 39,80 – 41,00 грн

"Укрэксимбанк" – 40,40 – 41,20 грн

"Райффайзен" – 39,95 – 41,15 грн

ПУМБ – 40,00 – 41,00 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,96 – 8,14 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,05 грн

"Укрэксимбанк" – 8,80 – 9,25 грн

"Райффайзен" – 9,20 – 9,00 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Напомним, экономист Олег Пендзин считает, что курс валют в Украине до конца 2023 года будет сохраняться на том уровне, который у нас есть сегодня. По его словам, этим летом ситуация также должна быть стабильной. Ситуация на валютном рынке будет зависеть от реакции мирового сообщества на события в Украине и скорости деоккупации украинских территорий.

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