Курс валют на 19 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар стабилен, евро подорожал.
Национальный банк Украины на 19 июня 2023 года установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за сутки подорожал на 12 копеек и стоит 40,08 грн.
Об этом сообщает НБУ.
Официальный курс польского злотого повысился на 11 копеек от уровня предыдущего дня и составил 8,96 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 37,5 грн. Покупают за 36,7 грн.
- За евро в обменниках предлагается 40,5 грн. Продают по 40,75 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн
- "Ощадбанк" – 36,70 – 37,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,55 – 37,25 грн
- "Райффайзен" — 36,57-37,43 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,75 – 40,75 грн
- "Ощадбанк" – 39,80 – 41,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,40 – 41,20 грн
- "Райффайзен" – 39,95 – 41,15 грн
- ПУМБ – 40,00 – 41,00 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,96 – 8,14 грн
- "Сбербанк" — 8,40 — 9,05 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,80 – 9,25 грн
- "Райффайзен" – 9,20 – 9,00 грн
- ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн
Напомним, экономист Олег Пендзин считает, что курс валют в Украине до конца 2023 года будет сохраняться на том уровне, который у нас есть сегодня. По его словам, этим летом ситуация также должна быть стабильной. Ситуация на валютном рынке будет зависеть от реакции мирового сообщества на события в Украине и скорости деоккупации украинских территорий.
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