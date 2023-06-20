Курс валют на 19 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 20 июня. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро подешевело на 15 коп. Злотый вырос на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,93 (-15 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,86 грн (+1 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 36,70 грн. За евро предлагают 40,00 грн. Продают по 40,70 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн

"Сбербанк" — 36,55 — 37,45 грн

"Укрэксимбанк" – 36,60 – 37,30 грн

"Райффайзен" – 36,70-37,20 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,75 – 40,75 грн

"Сбербанк" — 39,75 — 40,95 грн

"Укрэксимбанк" – 40,50 – 41,30 грн

Райффайзен — 40,00 — 40,80 грн

ПУМБ – 40,00 – 41,00 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,94 – 9,11 грн

"Сбербанк" — 8,45 — 9,15 грн

"Укрэксимбанк" – 8,80 – 9,20 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Напомним, Национальный банк Украины смягчает валютные ограничения. С 16 июня предоставляется возможность переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов.

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