Курс валют на 19 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Стоимость доллара не изменилась.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 20 июня. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро подешевело на 15 коп. Злотый вырос на 1 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,93 (-15 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,86 грн (+1 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 36,70 грн. За евро предлагают 40,00 грн. Продают по 40,70 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн
- "Сбербанк" — 36,55 — 37,45 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,60 – 37,30 грн
- "Райффайзен" – 36,70-37,20 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,75 – 40,75 грн
- "Сбербанк" — 39,75 — 40,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,50 – 41,30 грн
- Райффайзен — 40,00 — 40,80 грн
- ПУМБ – 40,00 – 41,00 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,94 – 9,11 грн
- "Сбербанк" — 8,45 — 9,15 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,80 – 9,20 грн
- ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн
Напомним, Национальный банк Украины смягчает валютные ограничения. С 16 июня предоставляется возможность переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов.