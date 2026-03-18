Курс валют на 19 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 19 марта. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США снизилась на 5 копеек и составляет 43,89 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 11 копеек) и злотого (упал на 5 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 43,89 (-5 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,52 (-11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,83 (-5 коп.)

Напомним, в марте в Украине начал быстро расти курс доллара , превысив 44 грн. За две недели марта наличный доллар подорожал более чем на гривну, а спрос населения на валюту существенно вырос. Эксперты прогнозируют, что тенденция роста может сохраняться, по меньшей мере, до конца марта, и курс может приблизиться к 45 грн за доллар. В то же время, специалисты советуют не спешить массово покупать валюту и пока воздержаться от резких финансовых решений.