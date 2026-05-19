Курс валют на 19 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
Валюта стремительно прибавила в цене, ослабив украинскую гривну.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 19 мая. Доллар прибавил 8 коп. Евро взлетел на 15 коп. Злотый вырос на 4 коп.
Об этом сообщается на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 44,15 (+8 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,41 (+15 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 12,11 (+4 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой считает, что в течение недели, 18-24 мая, валютный рынок будет оставаться под влиянием инфляции, цен на горючее, а также международной помощи и ситуации на фронте. В то же время политика Нацбанка поможет избежать резких скачков курсов валют в Украине.
