Курс валют на 19 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 19 мая. Доллар прибавил 8 коп. Евро взлетел на 15 коп. Злотый вырос на 4 коп.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 44,15 (+8 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,41 (+15 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,11 (+4 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой считает, что в течение недели, 18-24 мая, валютный рынок будет оставаться под влиянием инфляции, цен на горючее, а также международной помощи и ситуации на фронте. В то же время политика Нацбанка поможет избежать резких скачков курсов валют в Украине.

