Курс валют / © УНИАН

Реклама

Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 19 ноября. Доллар потерял 14 коп. Евро уменьшилось на 23 коп., а польский злотый — на 9 коп.

Об этом стало известно по данным на сайте НБУ.

Реклама

Курс доллара

1 доллар США — 45,20 грн (-14 коп.)

Курс евро

1 евро — 49,57 грн (-28 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,23 грн (-9 коп.)

Напомним, финансовые аналитики советуют не наращивать гривневую долю сбережений, а воспользоваться периодом относительной стабильности на валютном рынке, чтобы докупить наличную валюту. Экономист Олег Пендзин отмечает: не исключено, что в 2027-м Нацбанк будет вынужден девальвировать гривну до 47 грн/доллар.

Реклама

Новости партнеров