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Курс валют на 19 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Иностранная валюта стремительно снизилась в стоимости.
Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 19 ноября. Доллар потерял 14 коп. Евро уменьшилось на 23 коп., а польский злотый — на 9 коп.
Об этом стало известно по данным на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,20 грн (-14 коп.)
Курс евро
1 евро — 49,57 грн (-28 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,23 грн (-9 коп.)
Напомним, финансовые аналитики советуют не наращивать гривневую долю сбережений, а воспользоваться периодом относительной стабильности на валютном рынке, чтобы докупить наличную валюту. Экономист Олег Пендзин отмечает: не исключено, что в 2027-м Нацбанк будет вынужден девальвировать гривну до 47 грн/доллар.