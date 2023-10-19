Курс валют на 19 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 19 октября. Стоимость доллара – 36,56 грн – это на 11 коп. больше, чем вчера. Евро прибавил еще 5 коп. Злотый уменьшился на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (+11 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,60 грн (+5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,69 грн (-2 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,25 – 37,85 грн

"Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,20 – 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,90 – 38,40 грн

"УкрСиббанк" — 37,40 — 37,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,60 – 40,60 грн

"Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Укрэксимбанк" – 39,90 – 40,90 грн

"ПУМБ" – 40,30 – 41,00 грн

"УкрСиббанк" — 39,45 — 40,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,29 – 8,82 грн

"Сбербанк" — 8,20 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,75 – 9,15 грн

"ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

В обменниках доллар покупают в среднем по 38,50 грн. Продают по 38,80 грн. За евро в обменниках предлагается 40,00 грн. Продается за 40,80 грн.

Напомним, с 1 октября в Украине жилищная субсидия будет рассчитана на отопительный период 2023-2024 годов.

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