ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
250
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 19 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар дальше вырос в цене. Гривна ослабла.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Курсы валют. / © УНИАН

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 19 января. Доллар вырос еще на 2 коп. Тем временем евро осталось без изменений. Злотый уменьшился на 6 коп.

Об этом сообщили на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 43,41 (+2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 50,43 (+0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,93 (-6 коп.)

Как сообщалось, в правительстве готовят новые правила "Национального кэшбека". Так, предполагается возврат 10% стоимости при покупке отдельных категорий украинских товаров, наиболее страдают от импорта. В частности, нововведения могут относиться к молочной продукции.

Дата публикации
Количество просмотров
250
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie