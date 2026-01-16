- Дата публикации
Курс валют на 19 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Доллар дальше вырос в цене. Гривна ослабла.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 19 января. Доллар вырос еще на 2 коп. Тем временем евро осталось без изменений. Злотый уменьшился на 6 коп.
Об этом сообщили на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США - 43,41 (+2 коп.)
Курс евро
1 евро - 50,43 (+0 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,93 (-6 коп.)
Как сообщалось, в правительстве готовят новые правила "Национального кэшбека". Так, предполагается возврат 10% стоимости при покупке отдельных категорий украинских товаров, наиболее страдают от импорта. В частности, нововведения могут относиться к молочной продукции.