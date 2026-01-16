Курс валют на 19 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курсы валют. / © УНИАН

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 19 января. Доллар вырос еще на 2 коп. Тем временем евро осталось без изменений. Злотый уменьшился на 6 коп.

Об этом сообщили на сайте Национального банка.

Курс доллара

1 доллар США - 43,41 (+2 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,43 (+0 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,93 (-6 коп.)

Как сообщалось, в правительстве готовят новые правила "Национального кэшбека". Так, предполагается возврат 10% стоимости при покупке отдельных категорий украинских товаров, наиболее страдают от импорта. В частности, нововведения могут относиться к молочной продукции.

