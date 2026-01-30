Курс валют на 2 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на понедельник, 2 февраля. / © Национальный банк Украины

Реклама

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 2 февраля. Доллар потерял 3 коп. Евро уменьшился на 22 коп. Также злотый подешевел на 6 коп.

Об этом стало известно из данных НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 42,81 (-3 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,02 (-22 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,12 (-6 коп.)

Как сообщалось, некоторые украинцы могут получить доплату в 1000 гривен в пределах программы социальной поддержки граждан. К этой категории относятся и многодетные мамы. В этом году женщины, родившие и воспитавшие детей, могут рассчитывать на существенную прибавку к основной пенсии, а также на досрочный выход на пенсию.

Реклама