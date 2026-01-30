- Дата публикации
Категория
Деньги
Курс валют на 2 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных гривна усилится по отношению к иностранной валюте.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 2 февраля. Доллар потерял 3 коп. Евро уменьшился на 22 коп. Также злотый подешевел на 6 коп.
Об этом стало известно из данных НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 42,81 (-3 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,02 (-22 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,12 (-6 коп.)
