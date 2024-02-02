Курс валют на 2 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Перед выходными доллар вырос, евро и злотый продолжают уменьшаться.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 2 февраля. Стоимость доллара – 37,60 – это на 4 коп. больше курса накануне. Евро тем временем уменьшилось еще на 4 коп., а злотый упал на 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,60 грн (+4 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,66 грн (-4 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,37 грн (-2 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,50 – 38,10 грн
- "Ощадбанк" – 37,60 – 38,10 грн
- "ПУМБ" – 37,60 – 38,10 грн
- "Укрсиббанк" – 37,50 – 38,15 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,45 – 38,15 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 40,70 – 41,70 грн
- "Сбербанк" — 40,65 — 41,55 грн
- "ПУМБ" – 41,10 – 41,70 грн
- "Укрсиббанк" – 40,60 – 41,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 49,90 – 41,70 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,32 – 9,70 грн
- "Сбербанк" — 9,00 — 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,20 – 9,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,15 – 9,50 грн
Как сообщалось, Украина получила большой транш помощи от Японии в рамках проектов Всемирного банка, направленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.