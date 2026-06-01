Курс валют на 2 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины обнародовал курс валют на вторник, 2 июня.

По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США увеличилась на 4 копейки и составляет 44,30 гривны. Изменились также показатели евро – добавил 4 копейки. Злотый же не изменился.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 44,30 (+4 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,59 (+4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 12,19 (±0 коп.).

Ранее мы писали о том, что в июне украинцев ожидает дальнейший рост цен, постепенное удорожание доллара и отсутствие существенного повышения зарплат . Эксперты прогнозируют, что курс американской валюты может приблизиться к 45 гривнам, тогда как инфляция продолжит давить на покупательную способность населения. В то же время работающие пенсионеры получат перечисленные выплаты и доплаты сразу за несколько месяцев. Также не ожидается удешевление горючего, а магазины все чаще применяют так называемую «шринкфляцию», когда вес или объем товара уменьшаются без изменения цены. В целом июнь принесет новые финансовые вызовы на фоне войны и экономической нестабильности.

