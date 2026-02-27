- Дата публикации
- Деньги
- 139
- 1 мин
Курс валют на 2 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных валюта ощутимо подешевеет — гривна усилилась.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 2 марта. Доллар потерял в цене 11 коп. Евро уменьшился на 16 коп. Злотый — 5 коп.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 43,09 (-11 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,86 (-16 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,03 (-5 коп.)
Как сообщалось, в Украине уже в марте пройдет индексация пенсий. В этом году индексация ожидается на уровне 12,1%, что на 4% больше, чем в прошлом. Пересчет охватит большинство пенсионеров и произойдет автоматически без подачи заявлений.