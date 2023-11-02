Курс валют на 2 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый сильно потеряли в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 2 ноября. Стоимость доллара – 36,26 грн – это на 2 коп. меньше, чем накануне. Евро упал на 31 коп. Злотый подорожал на 3 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,26 грн (-2 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,23 грн (-31 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,56 грн (-12 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,00 – 37,60 грн

"Сбербанк" — 37,50 — 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,55 – 38,05 грн

"Укрсиббанк" – 37,10 – 37,65 грн

"Укрэксимбанк" – 37,25 – 37,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,25 – 40,25 грн

"Ощадбанк" – 39,90 – 40,85 грн

"ПУМБ" – 39,90 – 40,50 грн

"Укрсиббанк" – 39,15 – 40,05 грн

"Укрэксимбанк" – 39.90 – 40,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,55 – 9,10 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 9,10 грн

"ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн

"Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,10 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,75 грн. Покупают за 37,64 грн. За евро в обменниках предлагается 40,10 грн. Продают по 40,25 грн.

Как сообщалось, украинцы значительно снизили денежные переводы из-за границы. Частные переводы в Украину за январь-август 2023 года упали на $700 млн. или на 8%.

Читайте также:

Курс валют на 1 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

В Украине дефицит кадров: бизнес ухудшил деловые ожидания

Выплаты для переселенцев будут назначаться по-новому: что изменилось