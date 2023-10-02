Курс валют на 2 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 2 октября установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года.

Об этом сообщает НБУ.

Евро за выходные вырос сразу на 19 копеек и стоит 38,74 грн.

Официальный курс польского злотого подскочил на 6 копеек от уровня предыдущей недели и составил 8,37 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,7 грн. Покупают за 38,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 41,2 грн. Продают по 42,2 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,15 – 37,75 грн

"Сбербанк" — 37,45 — 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,40 – 38,20 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,20 грн

"УкрСиббанк" — 37,30 — 37,90 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,80 – 40,80 грн

"Сбербанк" — 40,00 — 41,00 грн

"Укрэксимбанк" – 40,30 – 41,30 грн

"ПУМБ" – 39,75 – 40,75 грн

"УкрСиббанк" — 39,50 — 40,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,46 – 8,66 грн

"Сбербанк" — 8,25 — 8,95 грн

"Укрэксимбанк" – 4-8,85 грн

"ПУМБ" – 8,40 – 8,90 грн

Как сообщалось, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара в октябре. Отмечается, что второй месяц осени не принесет больших курсовых колебаний на наличном рынке.

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