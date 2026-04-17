Курс валют на 20 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курсы валют на 20 апреля. / © Reuters

Реклама

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 20 апреля. Доллар вырос на 2,6 коп. Евро взлетел в цене на 34 коп. Злотый повысился на 11 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 43,89 (+26 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,76 (+34 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,23 (+11 коп.)

Напомним, финансовый эксперт Андрей Шевчишин рассказал, что украинцы отказываются от доллара По его словам, март 2026-го стал исторически знаковым из-за нетипичного поведения — впервые за долгое время чистый спрос на евро превысил интерес к американскому доллару.