ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
109
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 20 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна значительно ослабла по отношению к валюте.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на среду, 20 августа. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 20 августа. Доллар прибавил 10 коп. Евро взлетел на 15 коп., а польский злотый – на 5 коп.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,35 (+10 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,32 (+15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,38 (+5 коп.)

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала повышение зарплат для врачей . По ее словам, базовая оплата врачей первичной и экстренной медицины должна быть не ниже 35 тысяч гривен. Кроме того, с 2026 правительство планирует запустить ежегодные плановые медицинские обследования для украинцев в возрасте до 40 лет.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie