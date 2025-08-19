Курс валют на 20 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на среду, 20 августа. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 20 августа. Доллар прибавил 10 коп. Евро взлетел на 15 коп., а польский злотый – на 5 коп.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

1 доллар США - 41,35 (+10 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,32 (+15 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,38 (+5 коп.)

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала повышение зарплат для врачей . По ее словам, базовая оплата врачей первичной и экстренной медицины должна быть не ниже 35 тысяч гривен. Кроме того, с 2026 правительство планирует запустить ежегодные плановые медицинские обследования для украинцев в возрасте до 40 лет.

