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Курс валют на 20 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 20 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 20 августа / Фото: УНИАН

Валюта преодолевала в цене.

Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 20 августа. Доллар подорожал на 9 коп. Евро прибавил аж 31 коп, а злотый — вырос на 8 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,3 (+9 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,6 грн (+31 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,68 грн (+8 коп.)

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 41,00-41,60 грн
  • "ПУМБ" – 41,20-41,70 грн
  • "УкрСиббанк" – 41,05-41,65 грн
  • "Укрэксимбанк" – 41,05-41,65 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн
  • "ПУМБ" – 45,40-46,00 грн
  • "УкрСиббанк" – 45,15-46,15 грн
  • "Укрэксимбанк" – 45,45-46,25 грн

Курс злотого в банках

  • "Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн
  • "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
  • "Укрэксимбанк" – 10,60-10,90 грн

Как сообщалось, часть пенсионеров получат дополнительные выплаты ко Дню Независимости. Это касается 471 тысяч украинцев.

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