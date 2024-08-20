Курс валют на 20 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта преодолевала в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 20 августа. Доллар подорожал на 9 коп. Евро прибавил аж 31 коп, а злотый — вырос на 8 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 41,3 (+9 коп.)
Курс евро
1 евро – 45,6 грн (+31 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 10,68 грн (+8 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 41,00-41,60 грн
- "ПУМБ" – 41,20-41,70 грн
- "УкрСиббанк" – 41,05-41,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,05-41,65 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн
- "ПУМБ" – 45,40-46,00 грн
- "УкрСиббанк" – 45,15-46,15 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,45-46,25 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн
- "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,60-10,90 грн
Как сообщалось, часть пенсионеров получат дополнительные выплаты ко Дню Независимости. Это касается 471 тысяч украинцев.
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