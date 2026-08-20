Курс валют на 20 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © unsplash.com

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют на четверг, 20 августа.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 7 копеек и составляет 44,70 грн. Также вырос показатель евро — на 3 копейки. Злотый же упал на 1 копейку.

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Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,70 (-7 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,86 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,98 (-1 коп.).

Как мы писали, эксперты советуют не делать ставку только на доллар, а распределять сбережения между разными инструментами. Одни специалисты считают валюту своеобразной «страховкой» от рисков и советуют увеличить ее долю, другие — отмечают более высокую доходность гривневых ОВГЗ. По расчетам экономиста Олега Пендзина, за 19 месяцев инвестиции в ОВГЗ могли принести в 3,15 раза больше, чем регулярная покупка наличного доллара. В то же время, эксперты советуют учитывать собственные финансовые цели и не воспринимать валюту как способ быстрого заработка.

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