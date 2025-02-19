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Курс валют на 20 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

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Курс валют на 20 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / Фото: ТСН

Американский доллар прибавил в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 20 февраля. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 11 копеек и составляет 41,68 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,68 (+11 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,47 (+1коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,40 (-3 коп.)

Ранее речь шла о том, что в Украине и дальше будет расти курс доллара. Впрочем, сейчас на рынке фиксируют понижение стоимости валюты. Поэтому можно воспользоваться случаем и купить его сейчас.

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