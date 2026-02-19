- Дата публикации

Курс валют на 20 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
По состоянию на 20 февраля курс американского доллара растет.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 20 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 3 копейки и составила 43,26 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 76 копеек) и злотого (потери 9 копеек).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 43,26 (-3 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,91 (+76 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 12,06 (-9 коп.)
Как мы писали, экономисты не советуют держать все деньги в валюте . Самым выгодным инструментом сейчас считают гривневые ОВГЗ со ставкой около 16% годовых без налогообложения и возможностью досрочных продаж. Специалисты отмечают диверсификацию, то есть не вкладывать все в один актив. Валютные депозиты (3,7% в долларах и 2,8% в евро) могут служить страховкой от девальвации. Оптимально распределять денежные средства между ОВГЗ, валютой и другими инструментами, сохраняя баланс.