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Курс валют на 20 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных гривна укрепится по отношению к евро и польскому злотому.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 20 июля. Доллар прибавил 5 коп. Евро снизился в цене на 11 коп. Злотый потерял 6 коп.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,66 (+5 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,05 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,75 (-6 коп.)
Напомним, эксперты предупреждают: курс доллара в Украине в ближайшее время может преподнести новые сюрпризы. Валютный рынок до конца июля будет оставаться нестабильным, а гривна может оказаться под влиянием ряда факторов. Что будет с курсом в ближайшие недели — читайте в материале ТСН.ua.
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