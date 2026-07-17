Курс валют на 20 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 20 июля: / © Associated Press

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Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 20 июля. Доллар прибавил 5 коп. Евро снизился в цене на 11 коп. Злотый потерял 6 коп.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 44,66 (+5 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,05 (-11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,75 (-6 коп.)

Напомним, эксперты предупреждают: курс доллара в Украине в ближайшее время может преподнести новые сюрпризы. Валютный рынок до конца июля будет оставаться нестабильным, а гривна может оказаться под влиянием ряда факторов. Что будет с курсом в ближайшие недели — читайте в материале ТСН.ua.

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