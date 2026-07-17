ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
188
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 20 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных гривна укрепится по отношению к евро и польскому злотому.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Руб валют

Курс валют на 20 июля: / © Associated Press

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 20 июля. Доллар прибавил 5 коп. Евро снизился в цене на 11 коп. Злотый потерял 6 коп.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,66 (+5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,05 (-11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,75 (-6 коп.)

Напомним, эксперты предупреждают: курс доллара в Украине в ближайшее время может преподнести новые сюрпризы. Валютный рынок до конца июля будет оставаться нестабильным, а гривна может оказаться под влиянием ряда факторов. Что будет с курсом в ближайшие недели — читайте в материале ТСН.ua.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
188
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie