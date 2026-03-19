Курс валют на 20 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 20 марта. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США повысилась на 7 копеек и составляет 43,96 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 2 копейки) и злотого (упал на 4 копейки).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США — 43,96 (+7 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,50 (-2 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,79 (-4 коп.)
Как мы писали ранее, курс доллара превысил 44 гривны и может расти дальше. Эксперты объясняют это сезонными факторами, в частности, ростом импорта перед посевной и повышенным спросом на валюту. В то же время значительного обвала не ожидается, Нацбанк контролирует ситуацию и сдерживает резкие колебания. Специалисты советуют не спешить скупать валюту на пике, поскольку возможны краткосрочные откатные движения курса.