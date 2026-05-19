Курс валют на 20 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 20 мая / © Associated Press

Реклама

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 20 мая. Доллар остался без изменений. Евро потерял в цене на 12 коп. Злотый уменьшился на 3 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 44,15 (0 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,29 (-12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,08 (-3 коп.)

Напомним, ранее юристы рассказали, что делать, если купили фальшивую валюту | Существует четкий алгоритм действий возле кассы и за пределами обменника, чтобы вернуть свои средства и не стать фигурантом уголовного дела.

Реклама

Дата публикации 17:32, 05.05.26 Количество просмотров 237 Цены снова пойдут вверх? НБУ обновил прогноз: что с курсом доллара, инфляцией и зарплатами

Новости партнеров