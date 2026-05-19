Курс валют на 20 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна усилилась по отношению к иностранной валюте.

Елена Капник
НБУ установил курс валют на 20 мая

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 20 мая. Доллар остался без изменений. Евро потерял в цене на 12 коп. Злотый уменьшился на 3 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 44,15 (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,29 (-12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 12,08 (-3 коп.)

Напомним, ранее юристы рассказали, что делать, если купили фальшивую валюту | Существует четкий алгоритм действий возле кассы и за пределами обменника, чтобы вернуть свои средства и не стать фигурантом уголовного дела.

